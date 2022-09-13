أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي بمطار حمد الدولي في الدوحة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله، والوفد المرافق له، إلى الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، أمير دولة قطر، تميم بن حمد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أنه كان في استقبال الوفد المصري: محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الخارجية، وسعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسالم بن مبارك آل شافي سفير قطر لدى مصر، وعمرو الشربيني، السفير المصري لدى الدوحة.