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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 8.3% خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:08 مساءً - وكالات _ تباطأ التضخم السنوي الأمريكي في شهر أغسطس ليسجل 8.3% بعد تسجيله 8.5%، مقابل توقعات عند 8.5%.
هذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس نطاقًا واسعًا من السلع والخدمات، بنسبة 0.1% للشهر وتباطأ ليسجل 8.3% على مستوى العام.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6%عن يوليو و 6.3% عن نفس الشهر في 2021.
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