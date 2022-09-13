معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 8.3% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:08 مساءً - وكالات _ تباطأ التضخم السنوي الأمريكي في شهر أغسطس ليسجل 8.3% بعد تسجيله 8.5%، مقابل توقعات عند 8.5%.

هذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس نطاقًا واسعًا من السلع والخدمات، بنسبة 0.1% للشهر وتباطأ ليسجل 8.3% على مستوى العام.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6%عن يوليو و 6.3% عن نفس الشهر في 2021.