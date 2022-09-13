البنك المركزي يحذر من تداول العملات المشفرة.. بتستعمل في الجرائم المالية

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البنك المركزي يحذر من تداول العملات المشفرة في الأسواق

رياض - احمد صلاح - قام البنك المركزي المصري بالتحذير من التعامل في جميع أنواع العملات المشفرة، وذلك لما تسببه من مخاطر كثيرة ومنها تذبذب في قيمتها كثيراً، واستعمالها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية وغيرها.

وبجانب هذا أنه لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية من الممكن الرجوع لها، وهذا ما ينتج عنها أنها تفتقر أي غطاء مادي يشمل على استقرار العملة وحماية حقوق كل من يتعاملون بها، وهذا في ضوء متابعة المركزي لظاهرة تداول العملات المشفرة عن طريق العديد من المنصات الإقليمية والدولية، وهي التي يتم الترويج لها كثيراً في الفترة الأخيرة.

حظر إصدار العملات المشفرة

وحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل العديد من منصات لتداولها أو تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتعلق بها، ويعاقب من يخالف هذا بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتخطي الـ 10 ملايين جنيه والحبس أو واحدة من العقوبتين.