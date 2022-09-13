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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 و2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - – أبقت أوبك اليوم الثلاثاء على توقعاتها بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023، مستندة إلى مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.
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