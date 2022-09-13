مال وأعمال

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1116 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1116 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ثبات تداول الأوقية عالميا، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية، للحصول على مؤشرات حول مقدار رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع 21 سبتمبر الجاري.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1116 جنيهًا، كما ثبتت الأوقية عند 1725 دولارًا.

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وكانت أسعار الذهب قد شهدت تقلبات طفيفة في تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1117 جنيهًا، ولامس 1115 جنيهًا، واختتم عند 1116 جنيهً.

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في حين افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1724 دولارًا، ولامست 1734 دولارًا، واختتمت عند سعر 1724 دولارًا.

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وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1276 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 957 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 744 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8928 جنيهًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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