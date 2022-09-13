معدل التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 7.9% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 04:10 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا في أغسطس الماضي مسجلا نسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم بياناته التي أعلنها نهاية أغسطس الماضي.

وكان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولا عن هذه القفزة. وقد ارتفع التضخم من يوليو إلى أغسطس بنسبة 0.3 في المائة.

ولم تشهد ألمانيا الموحدة معدلات تضخم عند المستوى الحالي في أعوام سابقة. وقفز التضخم في ألمانيا بالفعل إلى 7.9 في المائة في مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 في المائة في يونيو و 7.5 في المائة في يوليو.

وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين. وبحسب استطلاعات رأي، فإن العديد من الأسر تقلل استهلاكها بالفعل بسبب الأسعار.

وكانت الحكومة الألمانية خففت بعض الأعباء عن المواطنين عبر خصومات في أسعار البنزين وتذاكر مخفضة لوسائل النقل العام بقيمة 9 يورو شهريا على مدار ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء هذين بنهاية أغسطس يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير. وبحسب التوقعات، يمكن أن يصل معدل التضخم في ألمانيا إلى 10 في المائة أو أكثر مؤقتا.