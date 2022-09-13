صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتفق مع سيرا على شراء 30 %…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:11 مساءً - وكالات _ أعلنت مجموعة سيرا القابضة، إبرام وثيقة الشروط غير الملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة ، فيما يتعلق بامتلاك 30 % من شركة المسافر “المملوكة لسيرا”، مقابل 1.55 مليار ريال “يشمل 386 مليون ريال” يتم دفعها إلى “المسافر” للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها الشركة.

حيث أوضحت الشركة عبر بيان في “تداول السعودية“، أن المبلغ الذي سيستثمره الصندوق (والذي يشمل المبلغ الإضافي المحتمل) مبني على قيمة اجمالية أولية لـ “المسافر” والشركات التابعة ذات الصلة قدرها 3,750 مليون ريال (قبل ضخ مبلغ الاستثمار)، وأن المبلغ الإضافي المحتمل البالغ 386 مليون سيتم دفعه لشركة المسافر مشروطا بتحقيق مؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و 2024 التي يتم الاتفاق عليها.

وبينت “سيرا”، أنها ستقوم بإعادة هيكلة الشركات التابعة لها التي تعمل في قطاع السياحة والسفر (سفر الأفراد والشركات وإدارة الوجهات السياحية والحج والعمرة) لتملكها شركة المسافر.

وأضافت، أنه في حال قرر الطرفين الاستمرار في الصفقة، تعتزم شركة المسافر استخدام مبلغ الاستثمار لتمويل برامج توسيع وتعزيز أعمالها من خلال، من ضمن أمور أخرى، الاستثمار في الأصول والمنتجات السياحية (بما في ذلك التقنية الحديثة) وتعزيز تجربة العملاء والسياح القادمين للسعودية.