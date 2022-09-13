مال وأعمال

العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع 3%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي ترتفع 3% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 01:09 مساءً - _ ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة أمس  الاثنين، بدعم من عوامل فنية وتراجع طفيف في تقديرات الإنتاج للأسبوع.

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وأنهت عقود الغاز تسليم أكتوبر جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 25.3 سنت، أو 3.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 8.249 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

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وكان العقد هبط حوالي تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يونيو والمرة الأولى التي ينخفض فيها لثلاثة أسابيع متتالية منذ مطلع يوليو.

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والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 123 بالمئة حتى الآن هذا العام إذ تبقي أسعار أعلى في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية قوية.

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وقفزت أسعار الغاز العالمية بسبب تعطلات في الإمدادات وعقوبات مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وجاءت الزيادة في العقود الآجلة للغاز يوم الاثنين على الرغم من استمرار إغلاق مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس والذي كان يستهلك حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو حزيران.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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