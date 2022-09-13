انت الان تتابع خبر أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 13-9-2022..”سباق الدولار واليورو” والان مع التفاصيل

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-9-2022، أمام الجنيه المصري، تباينًا ملحوظا، مع بداية التداول الصباحي، بعدما تراوحت الزيادة بين قرش إلى 10 قروش، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي 5.13 جنيه للشراء، بينما سعر الدولار اليوم 19.29 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.35 جنيه للشراء، و22.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر 62.58 جنيه للشراء، و62.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر 5.25 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 19.29 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.