انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد في سعر الدولار الثلاثاء 13-9-2022.. “ركب السريع وانطلق”والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم

رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، بعد حالة الاستقرار والثبات خلال أسعار التعاملات الصباحية أمس، ليرتفع بواقع قرشين صباح اليوم مقابل الجنيه المصري، سواء في البنوك العامة أو الخاصة، حيث سجل اليوم أعلى سعر للبيع الآن 19.39 وللشراء 19.36، بينما سجل أقل سعر للبيع 19.32وللشراء 19.29، وفي البنك المركزي المصري، سجل 19.30جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

“دوت الخليج” يستعرض في السطور التالية، أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

سعر الدولار اليوم في البنوك

الأهلي المصري:

استقر نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

بنك مصر:

استقر نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

استقر نحو 19.33جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

استقر نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

استقر نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

استقر نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.