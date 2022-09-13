انت الان تتابع خبر انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-9-2022.. “شوف قيمة التراجع كام” والان مع التفاصيل

سعر الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في مصر، بعقيمة 4 جنيهات في الأعيرة الذهبية، وبعد حالة الاستقرار التي شهدها مساء أمسِ الإثنين، وَسَط إقبال كبير من المواطنين على الشراء.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في مصر حسب موقع إيجي جولد المتخصص في متابعة المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 24

سجل عيار 24 نحو 1271 جنيها بانخفاض 4 جنيهات

سعر الذهب عيار 21

سجل عيار 21 نحو 1112 جنيها بانخفاض 4 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سعر عيار 18 نحو 953 جنيها بانخفاض 3 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 741 جنيها بانخفاض 3 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل نحو 8,896