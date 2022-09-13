انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 : البلطي نزل 5 جنيه والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 31 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 90 جنيهًا. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 200 جنيه، بانخفاض 20 جنيها 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 44 جنيهًا 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 135 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 88 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر من عام 2022 حالة من الاستقرار في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الجمعة.