الرئيس السيسي يصل قطر غدا في زيارة رسمية تستغرق يومين

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – يسافر الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها ولي الأمير، تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير تميم سيبحثان بعد غدٍ الأربعاء، في الديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين.