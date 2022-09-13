مال وأعمال

الرئيس السيسي يصل قطر غدا في زيارة رسمية تستغرق يومين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصل قطر غدا في زيارة رسمية تستغرق يومين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – يسافر الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها ولي الأمير، تميم بن حمد آل ثاني.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير تميم سيبحثان بعد غدٍ الأربعاء، في الديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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