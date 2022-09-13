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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتوقع هبوط محصول الذرة الأوكراني 24% هذا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - – قالت وحدة مراقبة المحاصيل التابعة للاتحاد الأوروبي (مارس) يوم الاثنين في أحدث تقديراتها إن محصول الذرة في أوكرانيا، التي تعصف بها الحرب، من المتوقع أن يهبط 24% عن العام الماضي و5% عن المتوسط لخمسة أعوام إلى 32.0 مليون طن.
وفيما يتعلق بدوار الشمس، الذي أوكرانيا تعد أحد أكبر مصدريه في العالم، من المتوقع أن يتراجع المحصول 15% عن العام الماضي إلى 13.9 مليون طن، بانخفاض 2% عن المتوسط لخمس سنوات.
وقالت مارس في تقرير “حرب روسيا ضد أوكرانيا شهدت انخفاضا في المنطقة المنزرعة بالذرة ودوار الشمس. وبالتالي فإن توقعاتنا للإنتاج للمحصولين كليهما أقل من المتوسط لخمس سنوات”.
وأضافت أن حوالي 4% من إنتاج الذرة و10% من دوار الشمس و7% من فول الصويا هي في مناطق تشهد حاليا أعمالا عسكرية.
وبالنسبة للمحاصيل الشتوية، التي انتهي موسم حصادها، فإن الحصة تبلغ 22% من مجمل إنتاج القمح اللين و20% للشعير و13% لبذور اللفت.
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