مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يتوقع هبوط محصول الذرة الأوكراني 24% هذا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتوقع هبوط محصول الذرة الأوكراني 24% هذا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - – قالت وحدة مراقبة المحاصيل التابعة للاتحاد الأوروبي (مارس) يوم الاثنين في أحدث تقديراتها إن محصول الذرة في أوكرانيا، التي تعصف بها الحرب، من المتوقع أن يهبط 24% عن العام الماضي و5% عن المتوسط لخمسة أعوام إلى 32.0 مليون طن.

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وفيما يتعلق بدوار الشمس، الذي أوكرانيا تعد أحد أكبر مصدريه في العالم، من المتوقع أن يتراجع المحصول 15% عن العام الماضي إلى 13.9 مليون طن، بانخفاض 2% عن المتوسط لخمس سنوات.

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وقالت مارس في تقرير “حرب روسيا ضد أوكرانيا شهدت انخفاضا في المنطقة المنزرعة بالذرة ودوار الشمس. وبالتالي فإن توقعاتنا للإنتاج للمحصولين كليهما أقل من المتوسط لخمس سنوات”.

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وأضافت أن حوالي 4% من إنتاج الذرة و10% من دوار الشمس و7% من فول الصويا هي في مناطق تشهد حاليا أعمالا عسكرية.

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وبالنسبة للمحاصيل الشتوية، التي انتهي موسم حصادها، فإن الحصة تبلغ 22% من مجمل إنتاج القمح اللين و20% للشعير و13% لبذور اللفت.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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