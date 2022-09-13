أسعار الذهب ترتفع 1% مع تراجع الدولار قبيل بيانات التضخم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 01:09 صباحاً - – ارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الاثنين بدعم من انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن دلائل بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1730.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عند 1734.99 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.79% إلى 1742.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وقال كريج إرلام، محلل الأسواق في أواندا “تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عوائد سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب”.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.8% إلى 19.87 دولار للأوقية مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وصعد البلاتين 2.6% إلى 904.05 دولار للأوقية بينما قفز البلاديوم 4.4% إلى 2269.00 دولارا.