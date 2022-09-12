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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السويدي إليكتريك تدشن مصنعا لإنتاج محولات الكهرباء في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 10:10 مساءً - – دشنت شركة السويدي إليكتريك يوم الاثنين مصنعا للمحولات في إطار مرحلة ثانية من مجمع صناعي لها في تنزانيا بطاقة إنتاجية 2500 وحدة سنويا من محولات توزيع الكهرباء.
وقالت الشركة في بيان إن المصنع على مساحة 5000 متر مربع، وينتج محولات توزيع مغمورة بالزيت، والتي تستخدم في تطبيقات تشمل شبكات التوزيع والمحولات المثبتة على الأعمدة ومحولات الكبائن الأرضية، بالإضافة إلى المحولات المساعدة.
كانت المرحلة الأولى من مجمع السويدي إليكتريك الصناعي قد تم افتتاحها في ديسمبر الماضي، وشملت مصنعا للأسلاك والكابلات على مساحة 35000 متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن شهريا.
ويجري بناء المجمع على مساحة 120100 متر مربع في كيجامبوني بتنزانيا، ويضم منشآت لتصنيع الكابلات والأسلاك والمحولات.
وقالت الشركة إن حجم الاستثمارات في المجمع سيتجاوز 50 مليون دولار عند اكتماله، مع خطة لخلق 1500 فرصة عمل في البلاد.
كانت السويدي قد دخلت في تحالف مع شركة المقاولون العرب المصرية والشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانسكو) في 2018 لتنفيذ مشروع سد جوليوس نيريري، والذي تقول إنه أكبر محطة لتوليد الكهرباء في تنزانيا، والذي من المتوقع أن ينتج 6300 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء في المتوسط سنويا.
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