نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: توطين وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات على رأس أجندة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بدء الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “بدأنا بالفعل في وضع رؤي ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر”.

وأكد مدبولي، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ووزير التجارة والصناعة، أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وكذا إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلا عن زيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات.

وأبدى اهتمامه بأن تكون هناك فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأزمة التي يمر بها العالم حاليا، بقدر صعوبتها، إلا أنها في الوقت نفسه تعد “فرصة لنا، خاصة إذا اهتممنا بقطاع الصناعة، وما يتعلق بتعميقه وتوطين العديد من الصناعات، وسعينا لزيادة حجم الصادرات”.

وأكد ضرورة إعداد كل غرفة من غرف اتحاد الصناعات ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي، وصولا لإقرارها، وتنفيذها محتوياتها على الفور.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المطالب للصُنَّاع، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، إتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وتسعيرها طبقا لتكلفة توصيل المرافق، إلى جانب إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل، وغيرها من التيسيرات والمحفزات الأخرى.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الهدف الأسمى للحكومة حاليًا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض به، تحقيقاً للمستهدفات المنشودة منه.

من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس إدارته؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا، وكذا المقترحات المختلفة، التي من شأنها الدفع بقطاع الصناعة خلال هذه المرحلة.

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، إن الاتحاد على أتم الاستعداد للمشاركة في إعداد الاستراتيجية المطلوبة، وكذا المشاركة في الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا سرعة الانتهاء من إعداد ورقة العمل والخطة التنفيذية الخاصة به؛ وعرضها على الحكومة تمهيدا لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى عدد من مداخلات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والتي تضمنت عرضا لمختلف المقترحات، والرؤى؛ التي من شأنها أن تدفع بقطاع الصناعة.