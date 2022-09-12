العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 5.3 مليار دولار في 8 أشهر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - وكالات – قال المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين إن العجز التجاري لتونس بلغ 16.9 ‏مليار دينار (5.32 مليار دولار) حلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 بزيادة ‏قدرها 61% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.‏

وأظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري في تونس في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 ‏بلغ 10.48 مليار دينار.‏

وتضاعف العجز في ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار خلال العام الجاري ‏مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار العام الماضي، مدفوعا بتداعيات الحرب في ‏أوكرانيا.‏