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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين؛ في ظل الترقب عن كثب لصدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة فضلا عن انتعاش عدد من الأسواق العالمية.
وتلقى مؤشر ستوكس 600 دعما من ارتفاع قطاع التجزئة بنسبة 4.5% ليقود باقي القطاعات نحو الصعود إلى المنطقة الإيجابية.
كان البنك المركزي المصري الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة ضمن جهوده للسيطرة على التضخم.
من ناحية أخرى، لا تزال أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة، لكن مخزونات الغاز في القارة العجوز تقترب من 90% من سعة الملء بحلول الصيف الجاري.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.76% أو 7.38 نقطة إلى 427.75 نقطة. وارتفع FTSE 100 البريطاني بنسبة 1.66% أو 121.96 نقطة إلى 7473 نقطة.
وارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.95% أو 121.26 نقطة إلى 6333.59 نقطة، فيما ارتفع DAX الألماني بنسبة 2.40% أو 314.06 نقطة إلى 13402.27 نقطة.
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