الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - – ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين؛ في ظل الترقب ‏عن كثب لصدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة فضلا عن انتعاش عدد من ‏الأسواق العالمية.‏

وتلقى مؤشر ستوكس 600 دعما من ارتفاع قطاع التجزئة بنسبة 4.5% ليقود باقي ‏القطاعات نحو الصعود إلى المنطقة الإيجابية.‏

كان البنك المركزي المصري الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة ضمن ‏جهوده للسيطرة على التضخم.‏

من ناحية أخرى، لا تزال أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة، لكن مخزونات الغاز ‏في القارة العجوز تقترب من 90% من سعة الملء بحلول الصيف الجاري.‏

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ‏ستوكس 600‎‏ بنسبة 1.76% أو 7.38 نقطة إلى ‏‏427.75 نقطة. وارتفع ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 1.66% أو 121.96 نقطة ‏إلى 7473 نقطة.‏

وارتفع ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة 1.95% أو 121.26 نقطة إلى 6333.59 نقطة، ‏فيما ارتفع ‏DAX‏ الألماني بنسبة 2.40% أو 314.06 نقطة إلى 13402.27 نقطة.‏