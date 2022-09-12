السعودية تخطط لبناء 3 مصانع للحديد والصلب بتكلفة 9.3 مليار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 08:07 مساءً - – قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي اليوم الاثنين، إن المملكة تخطط لبناء ثلاثة مصانع للحديد والصلب بتكلفة قدرها 35 مليار ريال “9.32 مليار دولار” وتجري محادثات مع مستثمرين محليين ودوليين.

وأضاف الوزير بندر بن إبراهيم الخريف في بيان أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتلك المصانع ستبلغ حوالي 6.2 مليون طن.

وأضاف الوزير أن السعودية تستهدف تخفيض واردات الحديد والصلب بالنصف.

وتتضمن المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن,

ويستهدف المجمع بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

وشملت المشاريع المعلنة إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا.