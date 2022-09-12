مال وأعمال

الوطنية للإعلام تنفي نقل ماسبيرو للعاصمة الإدارية وتحويل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوطنية للإعلام تنفي نقل ماسبيرو للعاصمة الإدارية وتحويل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - نفت الهيئة الوطنية للإعلام ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من نقل ماسبيرو بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية.

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وقالت الهيئة الوطنية للإعلام أن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا وأن المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو، ومستمر في تقديم كافة خدماته الإعلامية بشكل طبيعي، و باعتباره رمزا حضاريا وتراثيا.

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وقالت الهيئة أن لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة شأنها كشأن كافة المؤسسات الحكومية للقيام بممارسة أعمالها من تغطيات إعلامية ونقل مباشر لكافه الأحداث والفعاليات التي ستشهدها العاصمة الإدارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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