ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 1116…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين بواقع 3 جنيهات، مع صعود الأوقية العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تظهر غدًا، والتي سيكون لها تأثير قوى على قرار رفع سعر الفائدة باجتماع الفيدرالي الأمريكي في 21 سبتمبر الجاري.

وتشير التوقعات إلى زيادة أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، للحد من معدلات التضخم المرتفعة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “أي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1116 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية لمستوى 1725 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1276 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 957 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 744 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8928 جنيهًا.