ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 1116…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 1116… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين بواقع 3 جنيهات، مع صعود الأوقية العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تظهر غدًا، والتي سيكون لها تأثير قوى على قرار رفع سعر الفائدة باجتماع الفيدرالي الأمريكي في 21 سبتمبر الجاري.
وتشير التوقعات إلى زيادة أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، للحد من معدلات التضخم المرتفعة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “أي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1116 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية لمستوى 1725 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1276 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 957 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 744 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8928 جنيهًا.
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