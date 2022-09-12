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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري لمصر يسجل 3.2 مليار دولار في يونيو بانخفاض… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - وكالات _ انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر بنحو 12.4% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل 3.2 مليار جنيه، مقابل 3.66 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.3% حيـث بلغـت 3.75 مليــار دولار خلال شهر يونيو 2022، مقابل 3.88 مليار دولار لنفس الشهر مـن 2021.
كما وانخفضت قيمة الواردات بنحو 7.7% لتسجل 6.96 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2022، مقابل 7.54 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.
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