العجز التجاري لمصر يسجل 3.2 مليار دولار في يونيو بانخفاض…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 06:11 مساءً - وكالات _ انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر بنحو 12.4% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل 3.2 مليار جنيه، مقابل 3.66 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.3% حيـث بلغـت 3.75 مليــار دولار خلال شهر يونيو 2022، مقابل 3.88 مليار دولار لنفس الشهر مـن 2021.

كما وانخفضت قيمة الواردات بنحو 7.7% لتسجل 6.96 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2022، مقابل 7.54 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.