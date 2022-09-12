الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.2% خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 01:10 مساءً - _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة من يونيو .

وكان استطلاع أجرته لآراء اقتصاديين توقع نموا شهريا بنسبة 0.4 بالمئة في يوليو .

هذا وسجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.4% في يوليو 2022 بعد تراجعه بنسبة 0.5% في يونيو ، وكان المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وكان أكبر مساهم في نمو الخدمات في يوليو.

وسجل الإنتاج الصناعي تراجعاً بنسبة 0.3% بعد انخفاضه بنسبة 0.9% في يونيو 2022، والذي يرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 3.4% في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.

كما انخفض قطاع البناء في يوليو 2022 بنسبة 0.8%، بعد انخفاض 1.4% في يونيو 2022.