مال وأعمال

الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.2% خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.2% خلال يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 01:10 مساءً - _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة من يونيو .

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وكان استطلاع أجرته لآراء اقتصاديين توقع نموا شهريا بنسبة 0.4 بالمئة في يوليو .

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هذا وسجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.4% في يوليو 2022 بعد تراجعه بنسبة 0.5% في يونيو ، وكان المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وكان أكبر مساهم في نمو الخدمات في يوليو.

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وسجل الإنتاج الصناعي تراجعاً بنسبة 0.3% بعد انخفاضه بنسبة 0.9% في يونيو 2022، والذي يرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 3.4% في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.

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كما انخفض قطاع البناء في يوليو 2022 بنسبة 0.8%، بعد انخفاض 1.4% في يونيو 2022.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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