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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يؤكد لماكرون ضرورة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الدول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - أ ش أ – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب أولا تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الدول النامية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيسان الروسي والفرنسي؛ لمناقشة مشاكل الأمن الغذائي العالمي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية عن الخدمة الصحفية للكرملين.
وأوضح الكرملين أن بوتين شدد على ضرورة أن تذهب الحبوب المصدرة من موانئ البحر الأسود أولا وقبل كل شيء إلى الدول النامية.
وأوضح أنه لهذه الأغراض من المهم للغاية التأكد من أن المفوضية الأوروبية لا تضع أية عقبات على طريق توريد المنتجات الزراعية الروسية والأسمدة إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية”.
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