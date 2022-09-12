وزير الخارجية يجدد المطالبة بالتوصل لاتفاق شامل حول سد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – جدد وزير الخارجية سامح شكري تأكيد موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن؛ نظرا لما يمثله بقاء الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم، مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الإفريقي، هنا تيتي.

وأشار وزير الخارجية إلى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لمنطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتداد جيوستراتيجي للأمن القومي المصري.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تطرق إلى العديد من الملفات الهامة والقضايا المرتبطة بحالة السلم والأمن في المنطقة، حيث عكست المناقشات حرص المسئولة الأممية علي الوقوف على رؤية مصر وتقييمها للأوضاع في السودان وجنوب السودان واثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى ملف سد النهضة وكيفية التعبير عن المصالح الإفريقية خلال قمة المناخ القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن سامح شكري أكد لمبعوثة السكرتير العام على حرص مصر الدائم علي دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وهو ما يبرهن عليه الإسهام المصري الكبير في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية.

ومن جانبها، حرصت المسؤولة الأممية علي التعرف على رؤية وزير الخارجية المصري تجاه سبل حلحلة الازمات السياسية في المنطقة.

وأشار شكري إلى أن مصر لديها خبرة واسعة وممتدة في دعم السلام والاستقرار في إفريقيا، واتصالا طيبة تؤهلها لتكون دوما داعمةً لمقاصد واهداف الامم المتحدة.

وفي هذا السياق، كشف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية قدم عرضاً مستفيضاً للجهود التي تبذلها مصر لدعم الاشقاء في السودان وجنوب السودان لمواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية، وكذا دورها في دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية في مجالات متعددة.