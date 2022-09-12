مال وأعمال

وزيرة الخزانة الأمريكية: أسعار الغاز قد ترتفع في الشتاء

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: أسعار الغاز قد ترتفع في الشتاء من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:11 صباحاً - – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الأحد، إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة.

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وأضافت أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

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وقالت يلين لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية “إنها مخاطرة، وهي مخاطرة أننا نعمل على وضع سقف الأسعار لمحاولة معالجة (هذا الأمر‭(‬”.

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وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي “سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي” ويفرض حظرا على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.

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وتدعو خطة الحد الأقصى للأسعار التي وافقت عليها مجموعة السبع إلى رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة وغيرها من الخدمات لشحنات النفط المسعرة فوق سقف أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية والذي لم يُحدد بعد.

وقالت يلين إن سقف الأسعار يهدف إلى خفض الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها روسيا لمواصلة الحرب في أوكرانيا مع الحفاظ على إمدادات النفط الروسية لإبقاء الأسعار العالمية منخفضة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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