نعرض لكم الان تفاصيل خبر أي صاغة: ثبات أسعار الذهب خلال أسبوع عند مستوى 1113 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 09:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب ثباتًا نسبيًا بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين شهدت الأسعار العالمية ارتفاعًا طفيفًا في تداول الأوقية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الاسبوع صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 1113 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1104 جنيهات، ثم لامس مستوى 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا.

في حين افتتحت الاوقية التعاملات عند مستوى 1713 دولارا، ولامست مستوى 1700 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1718 دولارًا، متأثرة بتراجع نسبي للدولار.

وعلى الصعيد المحلي، أفتد بأن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.

وأضاف أن التوقعات بتحرير سعر الصرف، وتراجع الجنيه أمام الدولار دفعت المواطنين، للاقبال على السبائك والجنيهات، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر، كأداة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات ضد تآكل العملة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع: تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 22% ، مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مارس ومايو الماضيين.

كل هذا يشير إلى أن التوقعات نحو رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مرة جديدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 22 سبتمبر، بنحو 200 نقطة أساس.

وأوضح إمبابي، أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات، يؤدي بالتبعية لتراجع مبيعات المشغولات الذهبية، بفعل تراجع العمليات الإنتاجية، ما يؤثر بالسلب على السوق المحلي في ظل نقص المعروض، ويدفع السوق لتداول أسعار غير عادلة، بجانب الإضرار بمصانع المشغولات.

وأضاف أن توجه المواطنين للسبائك والجنيهات بغرض الادخار، لما يعد ميزة نسبية في ظل ارتفاع مصنعياتها لتقترب من مصنعيات المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن السوق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتحديد مصير أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل قي 21 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بزيادتها بمقدار 75 نقطة أساس، بغرض ترويض ضغوط التضخم.

في حين رفع البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ما يؤكد على توجهات البنوك المركزية الكبرى في مواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم.