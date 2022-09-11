مال وأعمال

مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع بنسبة 17.7% خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع بنسبة 17.7% خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 17.7% في شهر يوليو 2022، على أساس سنوي.

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وقالت الهيئة في تقرير لها، إن المؤشر استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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وأضافت أنه بالنظر على المدى الطويل، فإن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابياً منذ مايو 2021 واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعاً في نهاية عام 2021، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عامي 2019 و2020 متأثرة جزئياً بآثار الوباء العالمي.

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وأوضحت الهيئة أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و2.9% على التوالي، وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

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وارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.1% في يوليو 2022، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، حيث زادت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً في شهر يوليو من العام الحالي.

كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، بنسبة 32.6% مقارنة بالشهر المماثل من 2021.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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