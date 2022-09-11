السعودية تتقدم 5 مراكز بمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 01:10 مساءً - تقدّمت المملكة العربية السعودية 5 مراكز بنتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر، عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، ليصبح ترتيبها 35 عالمياً من بين 191 دولة مقارنةً بالمرتبة 40 في الإصدار السابق من التقرير.

وحصلت المملكة على المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين، لتحقق أعلى تقدم بين نتائج العامين 2019م و2021م من بين دول مجموعة العشرين.

وسجل تعليم المملكة تقدماً فارقاً في محور اكتساب المعرفة متقدماً 18 مرتبة في مؤشر متوسط سنوات الدراسة (بالسنوات).

وتقدمت المملكة للمرتبة 56 مقارنةً بالمرتبة 74 في الإصدار السابق، وهو ما يعكس استمرار عمليات التطوير وتعزيز قدرة تعليم المملكة في المنافسة العالمية، وما صاحب ذلك من جهود حثيثة لتحسين نواتج التعلم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويظهر تحسّن النتائج في مقياس اكتساب المعرفة حرص تعليم المملكة على تنمية القدرات البشرية، ما يعزّز الحضور العالمي المنافس، ويسهم في ارتفاع ترتيب المملكة عالمياً، ويستغرق تحقيق هذا التقدم سنوات طويلة تمكّن فيها تعليم المملكة من تحقيقها في مدة زمنية أقل وبكل كفاءة واقتدار، وبجهود حثيثة من كافة منظومة التعليم في المملكة.

ويرتكّز تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م على ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي “الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق”.