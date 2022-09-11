انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022: الحديد مريح شوية والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 19.20 جنيه

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17804 جنيهات .

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18265 جنيهًا

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.

4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1448 جنيهًا

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن