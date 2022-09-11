مال وأعمال

معهد الحوكمة والتنمية المستدامة يطلق أول مجلة بحثية متخصصة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معهد الحوكمة والتنمية المستدامة يطلق أول مجلة بحثية متخصصة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 11:08 صباحاً - أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان “الحوكمة والتنمية المستدامة”، خلال احتفالية بعد غد الأثنين.

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يأتي ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وتتناول المجلة في عددها الأول العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، ويقوم بالنشر في المجلة مجموعة من الباحثين من مصر وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

يشارك في حفل الإطلاق كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، وعدد من الخبراء والمفكرين والإعلاميين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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