نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الدولة تضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 04:11 مساءً - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، صباح اليوم السبت، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.

وفي مستهل كلمته، قدم رئيس مجلس الوزراء المصري تحية إعزاز وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، مشيدًا بحرصه الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البنّاء، بين الدولة المصرية وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات.

وأعرب مدبولي، عن ترحيبه بالحضور على أرض الكنانة، التي تعد قلب إفريقيا النابض، وضميرها الساعي دومًا إلى دعم العمل الأفريقي المشترك من أجل أفريقيا موحدة، قوية، تنعم بالاستقرار والأمن والسلام، والتنمية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع السادس رفيع المستوى، الذي ينعقد اليوم بالقاهرة، يأتي استمرارًا لجهودكم المتواصلة خلال الأعوام السابقة؛ للتباحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في بلادنا الأفريقية، وصولاً إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوبنا الأفريقية في الحرية والعدالة والمساواة، وحماية حقوق الإنسان.

وخلال كلمته، تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري عن الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، والتي يتشارك فيها دول عدة بالقارة، قائلًا “إن هذه الموارد ملك لشعوبنا، نلتزم دائمًا بالمحافظة عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، وقد أصبح هذا الالتزام مبدأً دستوريا ساميا، حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صُلبِها”.

وشدد على أن ذلك يُحتم على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية.

ونبّـه مدبولي، في كلمته، إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خيارًا مطروحًــا، وإنما أصبح التزامًــا وواجبًــا على جميع دول القارة، في ظل عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض علينا جميعًــا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف.

ووجه رئيس الوزراء حديثه للقضاة الأفارقة الحضور، قائلا “إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يُلقي على عاتقكم، في اجتماعكم رفيع المستوى، مسئولية البحث، وتبادل الفكر، ووضع مبادئ مشتركة، وضمانات دستورية، لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية، بحسبانكم خيرةَ عقولها، وكبار قُضاتها”.

وأكد أن الدولة المصرية تمد يد العون وتضع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية طافة للمشاركة مع الأشقاء في أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري ضرورة العمل، بصورة جماعية، للتغلب على التحديات التي تواجه العالم.

وأضاف “قارة أفريقيا جزء مهم من العالم، وأن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات، من منظور قانوني ودستوري؛ للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الأفريقية، لكى تواصل دولنا قُدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، والقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًــا، تحقيقًــا للمبدأ الدستوري الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية”.

ولفت مدبولي إلى أن نجاح الاجتماعات الخمسة السابقة رفيعة المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل القضائي المشترك في قارتنا الأفريقية، ليعطي الكثير من الثقة في نجاح الاجتماع الحالي في تحقيق أهدافه المرجوة.

وتابع ” نتطلع مع شعوبنا الأفريقية، لنجني ثمار اجتماعكم الكريم، ويحدونا الأمل في مزيد من التعاون من أجل أفريقيا، متمنيا للسادة الحضور التوفيق”.