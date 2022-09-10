استقرار شحنات غاز جازبروم الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:11 مساءً - _ أكدت شركة جازبروم الروسية أنه ستتجه لشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، يوم السبت، مقارنة مع 42.5 مليون متر مكعب يوم الجمعة.

وأعلنت جازبروم، الأربعاء الماضي، هبوط تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 48% حتى الآن هذا العام وإن مجمل الانخفاض يبلغ 49% إذا أُدرجت المملكة المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هدد الأربعاء الماضي، بقطع إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذ فرض التكتل سقفًا لسعر الغاز الروسي، ما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغني دول العالم هذا الشتاء.