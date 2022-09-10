مال وأعمال

استقرار شحنات غاز جازبروم الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار شحنات غاز جازبروم الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:11 مساءً - _ أكدت شركة جازبروم الروسية أنه ستتجه لشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، يوم السبت، مقارنة مع 42.5 مليون متر مكعب يوم الجمعة.

predco_adv_2021

وأعلنت جازبروم، الأربعاء الماضي، هبوط تسليمات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 48% حتى الآن هذا العام وإن مجمل الانخفاض يبلغ 49% إذا أُدرجت المملكة المتحدة.

Edita2021
Cityscape_Blue01-2022

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هدد الأربعاء الماضي، بقطع إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي إذ فرض التكتل سقفًا لسعر الغاز الروسي، ما يثير مخاطر بتوزيع الغاز بنظام الحصص في بعض من أغني دول العالم هذا الشتاء.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار شحنات غاز جازبروم الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا