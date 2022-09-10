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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 03:11 مساءً - بدأ المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم السبت، زيارة إلى شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
استهل الوزير، الزيارة بتفقد معرض منتجات الشركة من الألومنيوم، واستمع إلى شرح تفصيلي بشأن طبيعة المنتجات ومراحل التصنيع ومعدلات الإنتاج، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود سالم العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم.
وكان في استقبال السيد الوزير عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.
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