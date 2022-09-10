أسعار الذهب تسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 02:08 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة محققة مكاسب أسبوعية تزامنا مع تراجع أداء الدولار الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 8.40 دولار للأونصة عند 1728.60 دولار للأونصة، كما سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب على الرغم من تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يؤكد أنه ينبغي رفع الفائدة أعلى 4% في حالة عدم اعتدال التضخم أو ارتفاعه بصورة أكبر هذا العام.

فيما أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، أهمية خفض التضخم الآن قبل أن يعتاد الجمهور أكثر من اللازم على الأسعار المرتفعة ويتوقع أن تكون هي القاعدة.

وأضاف: “يحذر التاريخ بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان (…) يمكنني أن أؤكد لكم أنني وزملائي ملتزمون بشدة بهذا المشروع وسنستمر في ذلك حتى تنتهي المهمة”.