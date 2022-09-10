مال وأعمال

أسعار الذهب تسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.4% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 02:08 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة محققة مكاسب أسبوعية تزامنا مع تراجع أداء الدولار الأمريكي.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 8.40 دولار للأونصة عند 1728.60 دولار للأونصة، كما سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.

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ويأتي ارتفاع أسعار الذهب على الرغم من تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يؤكد أنه ينبغي رفع الفائدة أعلى 4% في حالة عدم اعتدال التضخم أو ارتفاعه بصورة أكبر هذا العام.

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فيما أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، أهمية خفض التضخم الآن قبل أن يعتاد الجمهور أكثر من اللازم على الأسعار المرتفعة ويتوقع أن تكون هي القاعدة.

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وأضاف: “يحذر التاريخ بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان (…) يمكنني أن أؤكد لكم أنني وزملائي ملتزمون بشدة بهذا المشروع وسنستمر في ذلك حتى تنتهي المهمة”.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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