نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الروسي يتراجع 4.1% بالربع الثاني بفعل العقوبات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 02:08 مساءً - سي إن بي سي_ أظهرت بيانات محدثة لمكتب الإحصاء الروسي ، صباح اليوم الجمعة، انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 4.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 4% أعلن عنها سابقًا.

واجهت روسيا عقوبات غربية غير مسبوقة في الربع الثاني وهو الربع الكامل الأول مما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، بعد أن شنت روسيا حربًا على أوكرانيا في 24 فبراير.

ووفقًا للبيانات نما الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لكنه انكمش بنسبة 0.4% في النصف الأول من عام 2022.

وأظهرت مبيعات التجزئة والجملة جنبًا إلى جنب مع أعمال إصلاح المركبات في الربع الثاني أكبر انكماش على أساس سنوي بنسبة 14.1% بين أجزاء أخرى من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الإحصاء إن قطاع الصناعات التحويلية انكمش بنسبة 4% وتراجع استخراج الموارد المعدنية بنسبة 0.8%، بينما توسع قطاع البناء بنسبة 3.4%.

وتشير توقعات روسيا إلى أن الاقتصاد الروسي سينكمش ولكن بوتيرة أقل.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف الإثنين 29 أغسطس إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3% هذا العام، بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من التداعيات.

وأكد بيلوسوف أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط بما يزيد قليلًا على 2% هذا العام، وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض لا يزيد على 1% في 2023 .

ويتوقع خبراء الاقتصاد انهياراً بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.

وكان قد صرح مكسيم ريشيتنيكوف، وزير الاقتصاد الروسي، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الروسي سيشهد انكماشًا اقتصاديًا أقل مما كان متوقعًا على مدى السنوات المقبلة، وقد يعود إلى النمو على أساس ربع سنوي اعتبارًا من نهاية عام 2022.