ارتفاع أسعار النفط 4% مع تراجع الدولار ومخاوف نقص المعروض

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 01:10 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة مع تراجع أداء الدولار والمخاوف المتعلقة بنقص المعروض من الخام، لكنها سجلت خسائر أسبوعية هامشية لثاني أسبوع على التوالي.

وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 3.89% إلى 86.79 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.1%.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 4.1% إلى 92.84 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بتعليق صادرات النفط والغاز إلى أوروبا في حال فرض سقف سعري.

فيما قررت مجموعة أوبك خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يومياً مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي.

وحذر ستيفن برينوك من PVM من أنه سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة .