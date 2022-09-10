انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي مستريح اليوم 10-9-2022.. “يلا اشتري متضيعش الفرصة” والان مع التفاصيل

سعر السمك اليوم

رياض - احمد صلاح - شهد سعر السمك البلطي اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، تباين واستقرار كبير، في سوق العبور وفي الأسواق للمواطنين مع بداية تداول الأسبوع الجديد، حيث بدأ سعر السمك بجميع أصنافه صباح اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، في الاستقرار، وسجل سعر البلطي راحة كبيرة للمواطنين بعد تواصل ثباته على آخر انخفاض له الخميس الماضي، وفي المقابل أيضًا سجل سعر البوري استقرارًا إلى جانب الجمبري والفيليه والبلطي الأسواني.

يستعرض “دوت الخليج” في السطور الآتية، سعر السماك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل سعر البلطى مقاس 2 سعر 22 و26 جنيها.

استقر سعر البلطى الأسوانى 30 و40 جنيها.

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 20 إلى 35 جنيهًا.

سجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 28.5 و33 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

– السبيط والكاليماري 90 جنيهًا و200 جنيه للكيلو.

– كيلو الفيليه البلطي 30 و160 جنيهًا.

– كيلو القراميط بـ 10 جنيهات للحجم الصغير.

– سعر البوري 65 و85 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو الكابوريا 20 و75 جنيهًا.

– سجل قشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

-الجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

– سعر كيلو المكرونة السويسي 73 و76 جنيهًا.

– سجل الجمبري 50 و144 جنيها.

-سجلت القراميط 10 إلى 20 جنيها.

– الثعابين 40 إلى 200 جنيه.

-سجل البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 90 جنيها.