انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر 10-9-2022.. “ترقب للمعتمرين” والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم في مصر ارتفاعه الطفيف أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بنحو قرش على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أول أمسِ، ليسجل الريال في بداية التعامل الصباحي اليوم في غالبية البنوك العامة والخاصة ارتفاع بقيمة قرش واحد في البيع والشراء، بعد ارتفاعه الخميس الماضي بنفس القيمة أيضًا، ليسجل في البنك المركزي 5.11 جنيه للشراء، بينما زاد إلى 5.14 جنيه للبيع، وفي العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تحرك سعر الريال السعودي اليوم السبت في غالبية البنوك، بقيمة قرش واحد، عبر مؤشر البنوك الإلكتروني، حيث سجل في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 5.11 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمسِ وكما جاء في بنك مصر أيضًا على نفس سعر الأهلي، حيث سجل نحو 5.11 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمسِ .

وتحرك سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدُّوَليّ CIB أيضًا بقيمة قرش واحد، حيث سجل اليوم مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع مقابل تسجيله أمسِ الجمعة 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية أيضًا، حيث سجل اليوم مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع مقابل تسجيله أمسِ الجمعة 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.