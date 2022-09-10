سعر الريال السعودي اليوم في مصر 10-9-2022.. “ترقب للمعتمرين”

سعر الريال السعودي اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
تحرك سعر الريال السعودي اليوم السبت في غالبية البنوك، بقيمة قرش واحد، عبر مؤشر البنوك الإلكتروني، حيث سجل في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 5.11 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمسِ وكما جاء في بنك مصر أيضًا على نفس سعر الأهلي، حيث سجل نحو 5.11 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.14 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمسِ .
وتحرك سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدُّوَليّ CIB أيضًا بقيمة قرش واحد، حيث سجل اليوم مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع مقابل تسجيله أمسِ الجمعة 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية أيضًا، حيث سجل اليوم مستوى 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع مقابل تسجيله أمسِ الجمعة 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.