انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم 9-9-2022.. “قفص المانجو بـ 100 جنيه” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، استقرار كبير في غالبية الأنواع، في الخضار سجلت الطماطم ثبات على أسعارها لليوم الثالث على التوالي، وزاد الخيار بنسبة طفيفة ومعه الكوسة والفلفل، وفي المقابل، استقر سعر العنب والتفاح، وتستمر المانجو في الحفاظ على آخر انخفاض لها الخميس الماضي، وسط حركة كبيرة في البيع والشراء.
أسعار الخضار“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، حسب تحديثات سوق العبور
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
الطماطم اليوم سجلت 4 جنيهات في سوق العبور لليوم الثالث.
البامية سجلت قيمة 10 جنيها في سوق العبور
البصل سجل اليوم من 2 إلى 5 جنيهات.
الكوسة سجلت اليوم قيمة 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
الفاصوليا سجلت اليوم قيمة 10 جنيهات.
الباذنجان سجل اليوم البلدي قيمة 5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي سجل قيمة 6 جنيهات.
الملوخية سجلت قيمة 4 جنيهات.
الخيار الصوب سجل قيمة 6 جنيهات.
أسعار الفاكهة
الليمون البلدي 4 إلى 8 جنيهات.
المانجو الزبدية قيمة 9 جنيهات اليوم.
المانجو العويسي سجلت من 13 جنيها إلى 25 جنيها اليوم
العنب البناتي الأصفر قيمة 4 إلى 8 جنيهات.
التفاح المصري قيمة 15 جنيها