انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم 9-9-2022.. “قفص المانجو بـ 100 جنيه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، استقرار كبير في غالبية الأنواع، في الخضار سجلت الطماطم ثبات على أسعارها لليوم الثالث على التوالي، وزاد الخيار بنسبة طفيفة ومعه الكوسة والفلفل، وفي المقابل، استقر سعر العنب والتفاح، وتستمر المانجو في الحفاظ على آخر انخفاض لها الخميس الماضي، وسط حركة كبيرة في البيع والشراء. أسعار الخضار “دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، حسب تحديثات سوق العبور