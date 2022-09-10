انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر 10-9-2022.. “قفزة جنونية”والان مع التفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر

رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية، ووصل إلى مستوى مرتفع نسبيًا مقارنة بآخر هبوط له الخميس الماضي، حيث هبطت إلى مستويات قياسية على المستوى العالمي بعد قفزة قوية الأيام الماضية، فتتراجع العقود الفورية للذهب في بورصة الذهب العالمية، لكنه سرعان ما عاد اليوم إلى الاستقرار وارتفاع في مصر على المستوى المحلي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 954 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحوا 1113 جنيهات بارتفاع 9 جنيهات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1272 جنيهًا بارتفاع 10 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8904 جنيها.

سعر الذهب في ختام التعاملات الخميس الماضي

كان قد شهدت أسعار الذهب ليلة الخميس هبوط في المعاملات الفورية الأيام الماضية بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لينخفض بأكثر من (0.70%) بقيمة 12.10 دولار إلى 1706 دولارات للأوقية.