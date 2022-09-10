نعرض لكم الان تفاصيل خبر بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار ومنظومة الحافلات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 سبتمبر 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – شهد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، والمهندس نجيب ساويرس، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مساء اليوم، بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار (على طريق الفيوم) ومطعم خوفو بمجمع المطاعم العالمي، والجولات الداخلية بالمنطقة للمجموعات والأفراد، وتشغيل منظومة الحافلات الكهربائية والـ7 محطات الرئيسية للزيارة مزودة بخدمات متكاملة للزائرين وساحة انتظار للسيارات والحافلات لمحطة مركز الزوار داخل منطقة أهرامات الجيزة.

وبدأ التشغيل التجريبي لأول مجموعة من منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وساحة الانتظار بمحطة مركز الزوار، والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة؛ بهدف خدمة زائري منطقة بأهرامات الجيزة، والذين سيتمكنون من مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، عبر هذه الحافلات والسيارات الكهربائية، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية لتبدأ من محطة مركز الزوار مرورا بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما 4 قبل العودة لمركز الزوار.

وتضم المحطات الرئيسية عددا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها مثل توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.

كما انتهت الشركة من أعمال تطوير وإعادة تأهيل المبنى القديم للإدارة الهندسية للمنطقة، والذي كان يستخدم كمحزن للخردة، لتحويله إلى مجمع عالمي للمطاعم يتبع أحدث معايير الضيافة العالمية.

ومن المقرر أن يضم هذا المجمع 10 مطاعم سياحية مقامة بتصاميم تم وضعها طبقا لاشتراطات المنطقة الأثرية، كما يضم مناطق لانتظار السيارات والأتوبيسات السياحية الخاصة بزائريه.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة أهرامات الجيزة ليست الوحيدة، بل تم أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص، رفع كفاءة خدمات الزائرين بالعديد من المواقع الأثرية والمتاحف مثل قصر البارون بحي مصر الجديدة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، وقصر محمد على شبرا، والذي سيتم افتتاحه قريبا بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، وغيرها من المناطق الأثرية.

ولفت إلى أن هذا المشروع جاء في ظل الانتهاء هندسيا بنسبة 100% من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم، والذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من الحكومة.

وفي سياق متصل، قال المهندس نجيب ساويرس، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: “إنه فخر كبير لنا أن تطور شركاتنا مناطق الزيارة بالموقع الأثري الأول في العالم والأكثر شهرة وأهمية بهضبة أهرامات الجيزة بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين من المصريين والأجانب، بما يساهم في دعم السياحة المصرية وبما يليق بمكانتها التي تستحقها أمام العالم”.

وأشار إلى أن الخدمات الجديدة التي تضيفها أوراسكوم بالمنطقة مدعومة “بأحدث التقنيات وتراعي المعايير الدولية والبيئية”.

ومن جانبه، أكد المهندس هشام جاد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، تحقيق معدل استثنائي لتفعيل وتنفيذ خطة تطوير الخدمات بالمنطقة، وبالتشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم وافتتاح مطعم خوفو بمجمع المطاعم العالمي.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز إلى أن منظومة الطاقة النظيفة بمنطقة الأهرامات تتماشى مع أجندة خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 والتي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأضاف أن شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات تراعي في إطار مسئوليتها المجتمعية أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الاعتماد على مركبات جديدة صديقة للبيئة وتدوير المخلفات، وكذلك أعمدة الإنارة للطرق تعمل بالطاقة الشمسية.

ونبّه إلى الاعتماد على المنتجات المعاد تدويرها يهدف للحد من التلوث البيئي. كما نسعى لتقديم تجربة سياحية وثقافية وترفيهية متميزة في أعظم وجهة تاريخية وأثرية بالعالم عن طريق فريق العمل لتقديم وتشغيل الخدمات لزائري المنطقة الأثرية وفقا لأفضل المستويات العالمية.

حضر مراسم الافتتاح: وزير الخارجية سامح شكري، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس هشام جاد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعددا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والإفريقية بالقاهرة، وقيادات شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات.

وكان المجلس الأعلى للآثار، قد وقع بروتوكول تعاون في ديسمبر 2018، مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية بالكامل.

وفي أكتوبر 2020، بدأ التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة، فضلاً عن افتتاح أول مطعم واستراحة داخل المنطقة.