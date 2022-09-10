انت الان تتابع خبر سيدات أعمال يملكن 2761 شركة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسب تقرير إحصائي حول نشاط المرأة الاقتصادي في القطاع التجاري 2013-2021، بلغت نسبة عدد المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل من سيدات الأعمال إلى إجمالي عدد المؤسسات الفردية المسجلة في غرفة تجارة عمان للعام الماضي، 12.2 بالمئة ارتفاعاً من 10.7 بالمئة في عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للفترة بلغ 1.8 بالمئة.وقد بينت غرفة تجارة عمّان، أن عدد المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل من سيدات أعمال والمسجلة لديها بلغ 2761 شركة، في عام 2021 مقارنة مع 19931 شركة لرجال أعمال، وبنسبة 12.2 بالمئة من إجمالي 22692 مؤسسة فردية مسجلة في الغرفة في نفس العام.وتوزعت المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل من سيدات أعمال على عدد من القطاعات، منها 978 شركة للمواد الغذائية في 2021، ارتفاعاً من 825 شركة في 2013، وانخفاضاً من 1067 شركة في 2016، وبلغ عدد الشركات في قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات العام الماضي، 466 شركة، انخفاضاً من 540 شركة في عام 2013، و750 شركة في 2016.وتوزعت باقي الشركات في عام 2021 على 383 شركة في الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، و321 شركة خدمات واستشارات، و207 شركات في قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، و139 شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات، و116 شركة إنشاءات ومواد بناء، و94 شركة في قطاع السيارات والآليات الثقيلة ومستلزماتها، و55 شركة في قطاع الكهرباء، إضافة إلى شركتين في القطاع المالي والمصرفي.ونما رأس مال المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل من سيدات ورجال الأعمال للفترة بين عامي 2013-2021، بمعدل تراكمي بلغ 0.6 بالمئة، إذ بلغت نسبة رأس مال المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل من سيدات الأعمال إلى إجمالي رأس مال المؤسسات الفردية في الغرفة لعام 2021 نحو 9.9 بالمئة مقارنة مع 9.5 بالمئة في عام 2013.وبلغ عدد الشركات التي تدخل فيها سيدات الأعمال كشريك بإجمالي حصص 100 بالمئة وحصص تزيد عن 50 بالمئة من رأس مال الشركات المسجلة لدى غرفة تجارة عمان 1492 شركة في عام 2021.

وبلغ عدد الشركات التي فيها شريك من سيدات الأعمال 4789 شركة، منها 1492 شركة برأس مال يزيد عن 50 بالمئة وبنسبة 31 بالمئة إلى إجمالي عدد الشركات التي فيها شريك من سيدات الأعمال في عام 2021.



وسجلت نسبة الشركات التي تدخل فيها سيدات الأعمال كشريك في عام 2021 إلى إجمالي عدد الشركات المسجلة في غرفة تجارة عمان 24.7 بالمئة، إذ كان العدد الأكبر منها مسجلاً في قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها بمجموع 1637 شركة من إجمالي 6333 شركة مسجلة في ذات القطاع.



وبلغ عدد الشركات التي فيها شريك من سيدات الأعمال في قطاع الإنشاءات ومواد البناء 695 شركة من إجمالي 2967 شركة، و627 شركة في قطاع المواد الغذائية من إجمالي 2873 شركة، و453 شركة صحة وأدوية ومستلزماتها من إجمالي 1261 شركة، و365 شركة ألبسة ونوفوتيه ومجوهرات، من إجمالي 1349 شركة، و309 شركات اتصالات وتكنولوجيا معلومات، من إجمالي 1554 شركة، و305 شركات أثاث منزلي ومكتبي وقرطاسية من إجمالي 1027 شركة، 176 شركة سيارات وآليات ثقيلة ولوازمها من إجمالي 981 شركة، و160 شركة كهرباء وإلكترونيات من إجمالي 695 شركة، و62 شركة مالية ومصرفية من إجمالي 343 شركة.



وبلغ معدل النمو التراكمي لعدد الشركاء من سيدات الأعمال للفترة 2013-2021 (3 بالمئة)، في حين بلغت نسبة عدد الشركاء من سيدات الأعمال إلى إجمالي عدد الشركاء في الشركات الأعضاء في الغرفة للعام 2021 (17.9 بالمئة).



وبلغت نسبة عدد الشركات التي تدخل فيها سيدات الأعمال كشريك بنسبة 50 بالمئة وأكثر إلى إجمالي عدد الشركات التي فيها شركاء من سيدات الأعمال للعام 2021 (31 بالمئة)، شكلت الشركات في قطاع الخدمات والاستشارات العدد الأعلى منها بنحو 622 شركة وبنسبة 41.7 بالمئة، تلتها شركات المواد الغذائية 175 شركة وبنسبة 11.7 بالمئة، و173 شركة مواد بناء وبنسبة 11.6 بالمئة، في حين شكلت شركات القطاع المصرفي الأقل منها بنحو 11 شركة، وبنسبة 0.7 بالمئة.