انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-9-2022.. “سابق الكل” والان مع التفاصيل

سعر الدينار الكويتي اليوم

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بشكل طفيف واستقر في البنوك العاملة في مصر مع بداية التداول الصباحي بعد زيادة ملحوظة بقيمة 10 قروش في بعض البنوك العاملة في مصر، حسب تحديثاتها الإلكترونية، في ظل توقع حركة التداول المباشر بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر السبت 10 سبتمبر 2022 أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي

سجل نحو 60.20 جنيه للشراء، 62.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 60.81 جنيه للشراء، و62.67 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل نحو 60.20 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 58.62 جنيه للشراء، و62.67 جنيه للبيع