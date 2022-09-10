انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السبت 10-9-2022.. “شوف بكام أول الأسبوع” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار منذ قليل، السبت 10 سبتمبر 2022 أمام الجنيه المصري، بعد أن استقره مساء أمس الجمعة، على خلفية آخر قفزة له الخميس الماضي بواقع 4 قروش في غالبية البنوك، ليواصل ثباته اليوم في ظل توقف تعاملات البنوك والمصارف بشكل مباشر للعطلة الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار في ختام التعاملات الصباحية اليوم السبت 10-9-2022 في البنوك:

سعر الدولار اليوم في البنوك

الأهلي المصري:

سجل نحو 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

ارتفع نحو 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

بنك مصر:

سجل نحو19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

سجل نحو 19.28جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

ارتفع إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.