انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم السبت 10 سبتمبر .. مستقرة بالإجازة الأسبوعية والان مع التفاصيل

أسعار العملات اليوم السبت 10 سبتمبر:

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم السبت، الموافق 10 سبتمبر 2022، في البنوك المصرية تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار التي تكون محط اهتمام الكثير من الأشخاص، وتكون على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.12 للشراء، 19.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، عند 22.07 جنيه للشراء، 22.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 60.20 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع.