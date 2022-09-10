انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت .. الحديد مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت، الموافق 10 سبتمبر 2022، وذلك لسعري الحديد والأسمنت في أسواق الجملة، حيث إن الأسعار تكون تسليم أرض المصنع، وتكون غير شاملة لتكلفة النقل والشحن.

فيما تختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وجاءت على النحو التالي:

أسعار مواد البناء اليوم السبت 10 سبتمبر:

أسعار الحديد:

استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 17670 جنيه.

فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 17570 جنيه.

واستقر سعر الطن حديد العشري عند 17500 جنيه.

كما ثبت سعر حديد بشاي عند 17900 جنيه.

وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 17570 جنيه.

وجاء سعر حديد العتال عند 17550 جنيه.

وسجل سعر حديد المراكبي عند 17550 جنيه.

أسعار الأسمنت:

كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1480 جنيه.

فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1438 جنيه.

واستقر سعر أسمنت حلوان عند 1470 جنيه.

ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1535 جنيه.

وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1445 جنيه.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1415 جنيه.