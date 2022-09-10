انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم السبت .. مخليه ست الكل تزعل منها والان مع التفاصيل

سعر كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق:

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، في الأسواق المصرية، والتي جاءت عند 61 جنيه و62 جنيه للطبق في المزرعة، وتختلف تلك الأسعار حسب تكلفة النقل، حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

فيما استقرت أسعار البيض عند 68 جنيه للطبق الأبيض، وجاءت أسعار البيض الأحمر عند 66 جنيه إلى 68 جنيه للطبق، وتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 68 جنيه و70 جنيه، حسب بيان الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم.

كما تراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 6 جنيه إلى 10 جنيه، حسب تكلفة النقل، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 55 جنيه إلى 65 جنيه للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 جنيه و65 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم:

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 75 جنيه و85 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 35 جنيه و38 جنيه للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 48 جنيه للمستهلك، أما سعر صدور دجاج بالعظم 60 جنيه، وطبق أوراك تراوح ما بين 38 جنيه و40 جنيه.