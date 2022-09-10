انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم السبت 10 سبتمبر .. الجو مأثر عليه وخلاه مريح والان مع التفاصيل

أسعار الدواجن اليوم السبت 10 سبتمبر:

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت، الموافق 10 سبتمبر 2022 في الأسواق المحلية، وأعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، بأن سعر الكيلو سجل ما بين 31 جنيه و33 جنيه، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة.

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 75 جنيه و85 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 35 جنيه و38 جنيه للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 48 جنيه للمستهلك، أما سعر صدور دجاج بالعظم 60 جنيه، وطبق أوراك تراوح ما بين 38 جنيه و40 جنيه.

أما أسعار الدواجن البلدي جاءت ما بين 55 جنيه و56 جنيه، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم ما بين 6 جنيه و10 جنيه، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 55 جنيه إلى 65 جنيه للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 جنيه و65 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم:

فيما سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم واحد نحو 6.25 جنيه، ووصل سعر الكتكوت ساسو عمر يوم إلى 5 جنيه، الكتكوت الأبيض نحو 6.25 جنيه، والنوع الفيومي 5 جنيهات عمر يوم، أما أسعار أجنحة الدجاج بين 25 جنيه و30 جنيه.